До конца года в Хабаровском крае откроют ещё 4 ФАПа и 2 поликлиники

В 2025 году в регионе построено уже 12 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Жители многих сел и поселков могут получать первичную медицинскую помощь и профилактическое наблюдение, не выезжая в город. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. До конца года в регионе должны открыть еще 4 ФАПа и 2 поликлиники, сообщает ИА AmurMedia.
Проектная документация предусматривает наличие всех необходимых помещений для полноценного функционирования: кабинет врача, оборудованная комната для проведения медицинских манипуляций, комфортная зона ожидания для пациентов, а также специальный пандус, обеспечивающий удобный и безопасный доступ для граждан с ограниченными возможностями передвижения.
Полностью завершен монтаж фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в ряде населенных пунктов, включая поселки Лесной, Сидима, Среднехорский, Сукпай, а также села Могилевка, Тулучи, Датта, Аланап, Синда, Гатка, Пуир и Эльга. Заключительным шагом перед началом работы станет процедура лицензирования, запланированная на июль и август 2025 года.
«Дополнительно, к концу текущего года будут установлены еще два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тахта Ульчского района и Оглонги Комсомольского района. В настоящее время осуществляется доставка стройматериалов для возведения ФАПов в села Тугур и Удское Тугуро-Чумиканского района. Благодаря инициативам Президента Российской Федерации Владимира Путина, оказание медицинской помощи в отдаленных районах становится более доступным для жителей», — сообщили в Министерстве здравоохранения края.
В городе Бикин ведется строительство современной поликлиники, предназначенной для обслуживания как взрослых, так и детей, с пропускной способностью до 300 посещений в день. На данном этапе строительства проводятся работы по обустройству свайного поля. Ориентировочный срок открытия поликлиники — декабрь 2025 года. Еще одна поликлиника будет функционировать на базе городской клинической больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого. Завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, глава региона Дмитрий Демешин уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения в отдаленных населенных пунктах. В 2025 году будет проведен капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения. Следует отметить, что в 2024 году в крае было построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 амбулатории, в медицинские учреждения поставлено и введено в эксплуатацию 631 единица медицинского оборудования, а также приобретено 16 единиц автомобильного транспорта.