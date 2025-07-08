До конца года в Хабаровском крае откроют ещё 4 ФАПа и 2 поликлиники

В городе Бикин ведется строительство современной поликлиники, предназначенной для обслуживания как взрослых, так и детей, с пропускной способностью до 300 посещений в день. На данном этапе строительства проводятся работы по обустройству свайного поля. Ориентировочный срок открытия поликлиники — декабрь 2025 года. Еще одна поликлиника будет функционировать на базе городской клинической больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого. Завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года.