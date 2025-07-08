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Эксперт дал советы, которые помогут пережить жару без кондиционера

Бизнесмен Васильев: Плотно завешенные шторы спасают от жары в доме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В жару, когда под рукой нет кондиционера или мощного вентилятора, охладить помещение помогут простые, но эффективные методы. Один из них — плотные шторы, которые защитят комнату от перегрева. Об этом рассказал NEWS.ru эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

— Не в каждой квартире есть кондиционер, а качественный вентилятор может стоить недешево. Однако даже при +30 градусах и выше можно охладиться без больших затрат, — пояснил специалист. — Основной источник тепла летом — окна, особенно если они выходят на юг. Чтобы избежать парникового эффекта, достаточно закрыть их плотными шторами на весь день.

Васильев предостерег от использования фольги, которая, вопреки распространенному мнению, не охлаждает, а усиливает нагрев. Лучше наклеить зеркальную пленку: она отражает тепло, но не затемняет комнату. Также рекомендуется сократить использование бытовых приборов, выделяющих тепло. Стоит реже готовить на плите, избегать глажки и отключать полотенцесушитель.