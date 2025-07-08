Эксперт дал советы, которые помогут пережить жару без кондиционера

— Не в каждой квартире есть кондиционер, а качественный вентилятор может стоить недешево. Однако даже при +30 градусах и выше можно охладиться без больших затрат, — пояснил специалист. — Основной источник тепла летом — окна, особенно если они выходят на юг. Чтобы избежать парникового эффекта, достаточно закрыть их плотными шторами на весь день.