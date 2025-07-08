WSJ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия ВСУ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не отдавал приказа Пентагону «поставить на паузу» отправку некоторых видов вооружений украинской стороне, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Трамп сказал об этом в ходе телефонного разговора с Зеленским.
Президент США подчеркнул, что он поручил проверить запасы американского вооружения после ударов по Ирану.
«Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия», — говорится в публикации.
При этом в материале сказано, что Трамп продемонстрировал «открытость» Вашингтона к продолжению помощи Украине.
Ранее в администрации Соединённых Штатов заявили, что пауза в военной помощи Киеву связана с проверкой Пентагона.