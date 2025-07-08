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Открытки с Днем семьи, любви и верности 2025! Красивые и милые картинки к 8 июля

День семьи, любви и верности — это российский праздник, который отмечается 8 июля.

День семьи, любви и верности — это российский праздник, который отмечается 8 июля. «МК в Красноярске» собрал яркие, душевные и забавные картинки к этому дню.

День семьи, любви и верности был установлен в честь святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака. Эти святые жили в XII веке и стали символом истинной любви и верности. Их история полна испытаний, но они смогли преодолеть все трудности благодаря взаимной поддержке и любви.

Согласно преданию, Петр и Феврония были разлучены, но их любовь помогла им вновь объединиться. Этот пример стал основой для праздника, который напоминает о важности крепких семейных отношений.