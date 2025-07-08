Миллионы россиян с ноября столкнутся с внезапным взысканием долгов

Юрий Мирзоев из юридической компании «Митра» объяснил, как это будет работать. Налоговики пришлют уведомление с требованием оплатить долг. Если человек не оплатит и не подаст возражение, налоговая вынесет решение о взыскании. Сначала снимут деньги с банковских счетов, а если средств не хватит — к делу подключатся приставы, которые могут взыскать долг через имущество.
Уведомление можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, на «Госуслугах» или заказным письмом. Если гражданин подаст возражение, налоговики обязаны обратиться в суд. На это даётся 30 дней.
В ФНС рассказали, что ежегодно рассматривают около 4,5 миллиона дел о налоговых задолженностях. По мнению юристов, почти все эти требования (99,9%) оправданы, поэтому такой внесудебный порядок может значительно упростить работу.
А ранее омский суд обязал местного жителя выплатить долг в миллион рублей за поджог, совершённый его несовершеннолетним сыном, с которым он никогда не общался. В 2023 году два подростка подожгли крышу производственного здания, ущерб был оценён в 4,1 миллиона рублей. В результате суд обязал обоих родителей возместить ущерб.