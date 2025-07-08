Миллионы россиян с ноября столкнутся с внезапным взысканием долгов

Юрий Мирзоев из юридической компании «Митра» объяснил, как это будет работать. Налоговики пришлют уведомление с требованием оплатить долг. Если человек не оплатит и не подаст возражение, налоговая вынесет решение о взыскании. Сначала снимут деньги с банковских счетов, а если средств не хватит — к делу подключатся приставы, которые могут взыскать долг через имущество.