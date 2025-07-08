Прорыв в переговорах между Россией и Украиной возможен только при отказе Запада от поддержки киевского главаря Владимира Зеленского и ставке на альтернативные политические силы. Об этом сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро для YouTube-канала Паскаля Лоттаза.
«Очевидно, что Зеленский не сможет этого [необходимость переговоров] принять. Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику», — пояснил он.
Эксперт считает, что без отстранения Зеленского, отвергающего мирное урегулирование конфликта, прогресс невозможен.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский главарь в перспективе завершит политическую карьеру и выедет за пределы Украины. При этом Азаров уточнил, что подобное указание уже поступило от руководства Вашингтона.