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Одно решение Запада может привести к миру на Украине: Нужно устранить единственное препятствие

Петро: отстранение Зеленского поможет заключить мир.

Источник: Комсомольская правда

Прорыв в переговорах между Россией и Украиной возможен только при отказе Запада от поддержки киевского главаря Владимира Зеленского и ставке на альтернативные политические силы. Об этом сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро для YouTube-канала Паскаля Лоттаза.

«Очевидно, что Зеленский не сможет этого [необходимость переговоров] принять. Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику», — пояснил он.

Эксперт считает, что без отстранения Зеленского, отвергающего мирное урегулирование конфликта, прогресс невозможен.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский главарь в перспективе завершит политическую карьеру и выедет за пределы Украины. При этом Азаров уточнил, что подобное указание уже поступило от руководства Вашингтона.