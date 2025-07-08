Прорыв в переговорах между Россией и Украиной возможен только при отказе Запада от поддержки киевского главаря Владимира Зеленского и ставке на альтернативные политические силы. Об этом сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро для YouTube-канала Паскаля Лоттаза.