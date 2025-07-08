В России усилят контроль за страховыми медицинскими организациями: что изменится в в системе ОМС

Закон позволит страховым компаниям сопровождать застрахованных по всей стране, отправлять им уведомления и консультировать, в том числе по вопросам претензий к клиникам за некачественную помощь или взимание платы. Теперь страховые организации смогут работать во всех регионах России, а не только по лицензии.