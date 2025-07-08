В России усилят контроль за страховыми медицинскими организациями: что изменится в в системе ОМС

С 1 сентября в России усилят контроль за страховыми медицинскими организациями, работающими в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, это защитит права пациентов.
Федеральный фонд ОМС будет следить за деятельностью страховых компаний, публикуя результаты на своем сайте и отправляя их в органы власти, Центробанк и гражданам. Это повысит прозрачность их работы.
Леонов уточнил, что в договорах о финансовом обеспечении ОМС закрепят обязанности страховых организаций. ФОМС установит показатели для оценки их работы, а территориальные фонды будут проверять их выполнение раз в квартал. Это улучшит использование средств ОМС.
Закон позволит страховым компаниям сопровождать застрахованных по всей стране, отправлять им уведомления и консультировать, в том числе по вопросам претензий к клиникам за некачественную помощь или взимание платы. Теперь страховые организации смогут работать во всех регионах России, а не только по лицензии.
Леонов считает, что закон сделает работу страховых компаний прозрачнее и подконтрольнее, а также повысит качество услуг и защитит права пациентов.
Ранее юрист Светлана Стрежнёва рассказала, что россияне имеют право на оказание медицинской помощи по ОМС. Это значит, что те, у кого имеется медицинский полис, могут получить услуги государственных врачей в установленном порядке.