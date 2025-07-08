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Ляйсан Утяшева потратила всю зарплату на психолога после съёмок шоу в Бангкоке

Ляйсан Утяшева и Павел Воля выступили ведущими нового звездного реалити, проходящего в Бангкоке.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля выступили ведущими нового звездного реалити, проходящего в Бангкоке. Гимнастка высоко оценила проект, однако призналась, что работа над шоу оказалась для неё эмоционально сложной. По словам Утяшевой, заработанные деньги она даже потратила на услуги психолога. Об этом звезда рассказала в эфире «Шоу Воли».

«На всю зарплату наняла себе психолога после этого проекта. Хочу поблагодарить всех участников, которые откликнулись и присоединились к нам — это действительно классный опыт», — отметила Утяшева.

Тем временем стало известно, что Павел Воля чуть не утонул перед концертом в Калининградской области. Комик вместе с командой решил воспользоваться солнечной погодой и отправился на лодочную прогулку в Светлогорске, но отдых едва не закончился трагедией.

Ранее дедушка Ляйсан Утяшевой умер в 88-летнем возрасте.