Ляйсан Утяшева потратила всю зарплату на психолога после съёмок шоу в Бангкоке

Ляйсан Утяшева и Павел Воля выступили ведущими нового звездного реалити, проходящего в Бангкоке. Гимнастка высоко оценила проект, однако призналась, что работа над шоу оказалась для неё эмоционально сложной. По словам Утяшевой, заработанные деньги она даже потратила на услуги психолога. Об этом звезда рассказала в эфире «Шоу Воли».