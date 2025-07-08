Франция охотится за украинским плутонием: кризис АЭС толкает Париж на попытки обчистить Незалежную

По словам эксперта, ядерное топливо необходимо Франции не только для работы собственных АЭС, но и для выполнения контрактов с другими странами. Французская компания Areva, строящая атомные станции по всему миру, обязана поставлять к ним ядерные материалы. Однако после прекращения сотрудничества с Россией, которая была основным поставщиком, компания столкнулась с дефицитом ресурсов. Ситуацию усугубляет ухудшение отношений Франции с Нигером и Буркина-Фасо, которые также поставляли ядерное сырье.