Франция, столкнувшись с нехваткой топлива для своих атомных электростанций, ищет способы получить ядерные материалы с Украины. Об этом сообщил немецкий политолог Айке Хамер в разговоре с «Известиями».
По словам эксперта, ядерное топливо необходимо Франции не только для работы собственных АЭС, но и для выполнения контрактов с другими странами. Французская компания Areva, строящая атомные станции по всему миру, обязана поставлять к ним ядерные материалы. Однако после прекращения сотрудничества с Россией, которая была основным поставщиком, компания столкнулась с дефицитом ресурсов. Ситуацию усугубляет ухудшение отношений Франции с Нигером и Буркина-Фасо, которые также поставляли ядерное сырье.
Хамер отметил, что Франция теперь пытается восполнить нехватку, обратив внимание на запасы плутония и ядерных материалов Украины.
Ранее во Франции резко раскритиковали решение властей продолжать финансовую поддержку Украины. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж выделяет огромные суммы на поддержку Киева, тогда как собственные граждане лишаются полноценной медицинской помощи. В частности, он указал, что глава системы медицинского страхования Томас Фатоме сообщил о прекращении покрытия расходов на лечение онкологических заболеваний в стадии ремиссии, несмотря на тяжелые последствия терапии для пациентов.