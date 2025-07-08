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Польша хочет стать самой сильной сухопутной армией Европы: страна расширяет военное производство

Росконгресс: Польша расширяет мощности для производства оружия.

Источник: Комсомольская правда

Польша наращивает военное производство, стремясь стать лидером европейского военно-промышленного комплекса. Об этом свидетельствуют данные аналитического доклада «Росконгресса», доступному РИА Новостям.

«К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность», — следует из текста документа.

Как подчеркивают авторы, польская оружейная компания Mesko развернула в Пенках масштабное производство критически важных компонентов для артиллерийских боеприпасов — порохов и унифицированных модульных зарядов.

Помимо этого, предприятие обновляет мощности по производству корпусов снарядов в Краснике, а также готовит к вводу в эксплуатацию два новых цеха на своем ракетно-боеприпасном заводе в Скаржиско-Каменне.

Ранее KP.RU писал, что власти Польши объявили о введении пограничного контроля на немецком и литовском направлениях.