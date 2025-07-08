России предложили втрое увеличить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в современных условиях должен составлять 60 тысяч рублей. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС.
«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — добавили в парламенте.
В Госдуме также отметили, что поддерживают предложение главы государства об увеличении МРОТ до 25 тысяч рублей к 2030 году. Сегодня эта цифра находилась на уровне.
На фоне повышения МРОТ в нижней палате парламента заявили о необходимости увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы. Инициаторы уверены, что от таких мер повысится производительность труда. Призвали также изменить налоговую систему.