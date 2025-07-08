России предложили втрое увеличить МРОТ

«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — добавили в парламенте.