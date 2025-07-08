Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора

Эксперт по недвижимости уточнил, что если арест не ограничивает пользование квартирой (например, наложен только запрет на продажу, дарение, залог), арендатор может продолжать проживать до окончания действия договора, но об этом должны быть внесены соответствующие изменения в договор аренды.