Соскин: киевский режим терпит крах мобилизации

Украина столкнулась с «крахом» мобилизации, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, это связано с тем, что украинцы не готовы «убивать» и «становиться убийцами».
«Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своём абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. У них нет установки, что они должны стать убийцами», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что в стране следует отменить нормы о мобилизации. Он подчеркнул, что они противоречат конституции Украины.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации.