Соскин: киевский режим терпит крах мобилизации

«Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своём абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. У них нет установки, что они должны стать убийцами», — сказал Соскин.