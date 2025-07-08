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Соскин: киевский режим терпит крах мобилизации

Соскин уточнил, что украинцы не хотят участвовать в боевых действиях.

Источник: Аргументы и факты

Украина столкнулась с «крахом» мобилизации, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, это связано с тем, что украинцы не готовы «убивать» и «становиться убийцами».

«Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своём абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. У них нет установки, что они должны стать убийцами», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что в стране следует отменить нормы о мобилизации. Он подчеркнул, что они противоречат конституции Украины.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации.