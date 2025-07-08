На дефицит ж/д билетов пожаловались казахстанцы

«Через электронную очередь можно приобрести на нашем сайте за 7 дней до отправления поезда. Порядка 80−90% места обеспечиваем, многие не дожидаются просто. Билеты появляются по мере их появления. Когда кто-то сдал, вернул, есть прицепка вагонов, или назначение поезда дополнительного. Только в таких случаях появляются свободные места. Я бы рекомендовал вставать в очередь на нашем сайте, потому что там у нас без комиссии. Час есть у пассажира выкупить место, далее если не выкупает, билет уходить в свободную продажу. И от статистика показывает — 180 тысяч билетов нашли, по электронной очереди, и только 40% выкупается. Т.е. уезжают, не дожидаясь», — добавил Жимайлов.