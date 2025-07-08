Во Владивостоке отмечают День семьи, любви и верности

На центральной площади Владивостока с 13 до 16 часов проходит основное празднование с концертной программой, мастер-классами для детей и взрослых, фотозонами и интерактивными площадками для семей. Там же работают тематические павильоны, где можно принять участие в конкурсах и получить памятные сувениры. Отдельное внимание уделено семейным ценностям — организованы лекции и консультации специалистов по вопросам воспитания детей и укрепления семейных отношений.