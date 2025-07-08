Во вторник, 8 июля, во Владивостоке отмечают День семьи, любви и верности. В этот день в городе организованы разнообразные мероприятия для жителей и гостей краевого центра.
На центральной площади Владивостока с 13 до 16 часов проходит основное празднование с концертной программой, мастер-классами для детей и взрослых, фотозонами и интерактивными площадками для семей. Там же работают тематические павильоны, где можно принять участие в конкурсах и получить памятные сувениры. Отдельное внимание уделено семейным ценностям — организованы лекции и консультации специалистов по вопросам воспитания детей и укрепления семейных отношений.
Как написал Telegram-канал «Минздрав Приморья», в медицинских учреждениях города также подготовлены специальные встречи. В 11 часов в женской консультации краевой клинической больницы на Острякова, 6 для будущих мам проводится праздничная программа с лекциями и консультациями специалистов.
В 13:30 в женской консультации роддома номер 3 на Калинина, 55 состоится встреча с профильными врачами и представителями социального фонда, где можно получить ответы на вопросы по здоровью и поддержке семьи.
В 14 часов на базе женской консультации Приморского краевого перинатального центра на Светланской, 105 организована встреча с настоятелем Свято-Никольского кафедрального собора, посвящённая вопросам духовных и семейных ценностей.
10 июля в 18:30 в женском клубе «Лада» на Сахалинской, 1А в Региональном центре общественного здоровья Владивостокской поликлиники номер 3 состоится встреча с психологами для обсуждения тем, связанных с гармонией в семье.