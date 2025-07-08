В Иркутской области вахтовые зарплаты вдвое превышают местные

Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты чаще всего востребованы на вахте в 2025 году и насколько выше их зарплаты по сравнению с работой в родном регионе. Согласно исследованию, разница в доходах может достигать двукратного размера, а в некоторых случаях превышает 70 тысяч рублей.