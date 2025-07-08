В Иркутской области вахтовые зарплаты вдвое превышают местные

Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты чаще всего востребованы на вахте в 2025 году и насколько выше их зарплаты по сравнению с работой в родном регионе. Согласно исследованию, разница в доходах может достигать двукратного размера, а в некоторых случаях превышает 70 тысяч рублей.
Среди вакансий с вахтовым методом работы лидируют предложения для разнорабочих (12%), водителей (10%), машинистов (9%), сварщиков, слесарей и сантехников (по 5%). Также высокий спрос наблюдается на токарей, электромонтажников, упаковщиков, комплектовщиков (по 4%), монтажников, инженеров ПТО, сметчиков и поваров (по 3%).
— Сравнение зарплат показало, что разница между местными и вахтовыми ставками может быть существенной. Например, упаковщики в Иркутской области получают в среднем 58,3 тыс. рублей, а на вахте — 135 тыс. рублей (разница 76,7 тыс. рублей). Токари могут зарабатывать 110 тыс. рублей в регионе против 185,3 тыс. рублей на выезде (плюс 75,3 тыс. рублей), — рассказывают в пресс-службе hh.ru.
Значительный прирост доходов ожидает и других специалистов. Среди них слесари (больше на 70 тысяч), электромонтажники (+61,7 тыс.), повара (+49,3 тыс.), сварщики (+41 тыс.) и разнорабочие (+39,9 тыс.). Меньше всего разница у машинистов — всего 6,6 тыс. рублей, вахтовая зарплата достигает 191,6 тыс. рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск занял 36-ю строчку в рейтинге городов по зарплатам.