В Соцфонде по Москве разъяснили, как получить выплату пенсионных накоплений

«Оформить выплату из пенсионных накоплений можно на пять лет раньше наступления пенсионного возраста: с 55 лет — для женщин, а для мужчин — с 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получателями могут стать и те, кто досрочно вышел на пенсию. К ним относятся работники, имеющие стаж на вредных производствах, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери», — рассказали в пресс-службе.