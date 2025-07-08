Достройка ЖК «Ленинградский» в Хабаровске начнется летом этого года

— Предельный срок строительства с учетом всех этих замечаний — 26 месяцев. И отсчет этому сроку мы начнем, когда подрядчик выйдет на достройку объекта. Мы сделаем все для того, чтобы этот срок сократить. Что мы делаем для этого уже сейчас? Первое — активно оформляется выделение денежных средств, процесс запущен. Параллельно на конкурсной основе идет выбор подрядной организации. У нас нет плана «Б», у нас только один вариант — достроить дом в установленные сроки. Других вариантов просто нет, — рассказал Алексей Колеватых.