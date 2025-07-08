Блогеры и политологи отреагировали на смерть Старовойта: что говорят эксперты

«Событие показало оборотную сторону перевода стрелок за негражданские эксцессы на гражданских чиновников. У меня до самого последнего момента были сомнения, что отставка Старовойта напрямую связана с расследованиями в Курской области. Я допускал, что это могло быть в числе причин, но теперь вынужден признать, что там накопали что-то очень и очень серьезное», — указал Виноградов.