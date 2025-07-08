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«Украина идет ко дну»: в США назвали единственный способ Киева не потерять страну

Аналитик МакГоверн: Украина идет ко дну, пришло время мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Украина оказалась в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать США — внушать Киеву ложные надежды, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в интервью на YouTube-канале.

По его словам, украинцы разочарованы итогами саммита НАТО, а также сталкиваются с ограничениями на поставки американского оружия. МакГоверн считает, что Украина близка к краху, и вместо пустых обещаний победы сейчас важно прекратить конфликт.

Специалист подчеркнул, что сложившаяся ситуация создает благоприятные условия для переговоров. Россия, по мнению аналитика, стремится к сотрудничеству с США, чтобы заключить надежное соглашение и избежать повторения украинского кризиса в будущем.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что переговорные группы России и Украины поддерживают регулярный контакт. Он отметил, что представители сторон часто созваниваются, обсуждая детали будущих встреч. По словам Путина, это свидетельствует о позитивной динамике, хотя сроки нового раунда переговоров пока неизвестны.

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