Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200−400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
«Для здоровых взрослых допустимо потребление 200−400 миллилитров или 1−2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ сахарами и дрожжами», — отметила Маслова.
Врач предупредила, что квас лучше пить после еды, не натощак. Употребление ледяного кваса рекомендуется исключить вовсе.
«Магазинные “квасные напитки” стоит ограничить еще сильнее — до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше», — добавила Маслова.