Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса

«Магазинные “квасные напитки” стоит ограничить еще сильнее — до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше», — добавила Маслова.