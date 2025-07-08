В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума», — сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной «коммунальной амнистии» позволит «снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан».
Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. «Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше», — добавил лидер СРЗП.
Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. «Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей», — заключил Миронов.