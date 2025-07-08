В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных

Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. «Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей», — заключил Миронов.