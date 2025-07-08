Рособрнадзор подсчитал, сколько человек было удалено с ЕГЭ

В прошлом году, в 2025-м, во время основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены 608 человек, большинство из которых использовали шпаргалки или мобильные телефоны. Тогда пересдать экзамены разрешалось только по русскому языку и базовой математике, а возможность повторной сдачи других предметов отсутствовала. Эта ситуация вызвала обсуждение необходимости смягчения правил пересдачи для удаленных участников.