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Рособрнадзор подсчитал, сколько человек было удалено с ЕГЭ

В текущем году значительно возросло количество учащихся, удаленных с экзамена ЕГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, общее число удаленных составило 781 человека. Основными причинами удаления стали наличие телефонов и шпаргалок у экзаменуемых.

В этом году за шпаргалки с ЕГЭ выгнали 413 человек.

В текущем году значительно возросло количество учащихся, удаленных с экзамена ЕГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, общее число удаленных составило 781 человека. Основными причинами удаления стали наличие телефонов и шпаргалок у экзаменуемых.

«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.

Рособрнадзор активно работает над усилением контроля за проведением ЕГЭ, чтобы обеспечить максимальную объективность и справедливость оценок. Эти меры направлены на повышение доверия к результатам экзамена и исключение любых форм мошенничества.

В прошлом году, в 2025-м, во время основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены 608 человек, большинство из которых использовали шпаргалки или мобильные телефоны. Тогда пересдать экзамены разрешалось только по русскому языку и базовой математике, а возможность повторной сдачи других предметов отсутствовала. Эта ситуация вызвала обсуждение необходимости смягчения правил пересдачи для удаленных участников.