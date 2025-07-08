Рособрнадзор подсчитал, сколько человек было удалено с ЕГЭ

В этом году за шпаргалки с ЕГЭ выгнали 413 человек.
В текущем году значительно возросло количество учащихся, удаленных с экзамена ЕГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, общее число удаленных составило 781 человека. Основными причинами удаления стали наличие телефонов и шпаргалок у экзаменуемых.
«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.
Рособрнадзор активно работает над усилением контроля за проведением ЕГЭ, чтобы обеспечить максимальную объективность и справедливость оценок. Эти меры направлены на повышение доверия к результатам экзамена и исключение любых форм мошенничества.
В прошлом году, в 2025-м, во время основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены 608 человек, большинство из которых использовали шпаргалки или мобильные телефоны. Тогда пересдать экзамены разрешалось только по русскому языку и базовой математике, а возможность повторной сдачи других предметов отсутствовала. Эта ситуация вызвала обсуждение необходимости смягчения правил пересдачи для удаленных участников.