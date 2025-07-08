Жителя Камчатки задержали за работу на СБУ

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ уже задерживали гражданина России, который планировал теракт на одном из объектов энергетики региона. Тогда подозреваемый признал вину и сотрудничал со следствием, а в отношении него также было возбуждено уголовное дело.