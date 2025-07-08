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Жителя Камчатки задержали за работу на СБУ

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в установлении связей со Службой безопасности Украины (СБУ) и передаче ей сведений о военных объектах на территории России. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Местный житель Камчатки был задержан.

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в установлении связей со Службой безопасности Украины (СБУ) и передаче ей сведений о военных объектах на территории России. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

«Задержанный по заданию украинского куратора собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в Краснодарском крае. Для сбора информации он выезжал с Камчатки в Краснодарский край.», — уточнили в пресс-службе УФСБ, передает «Коммерсант».

Уточняется, что для получения необходимых сведений подозреваемый выезжал с Камчатки в Краснодарский край. В настоящее время следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ уже задерживали гражданина России, который планировал теракт на одном из объектов энергетики региона. Тогда подозреваемый признал вину и сотрудничал со следствием, а в отношении него также было возбуждено уголовное дело.