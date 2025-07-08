Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ

«Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты», — пишет газета.