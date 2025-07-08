Во Владивостоке температура воздуха достигла исторического максимума

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке в понедельник достигла исторического максимума 1973 года — плюс 31 градуса, сообщает Примгидромет.
В Приморье 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24−28 июня и 3−8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Синоптики отмечали, что причина необычной жары — в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане.
«Во Владивостоке вчерашний день прошел при малооблачной погоде. Высокая температура из-за низкой влажности (40%) переносилась легко. Максимальная температура достигла исторического максимума — плюс 31 градус (1973 год), но не перекрыла его», — говорится в сообщении.
Во вторник при северном ветре воздух прогреется до плюс 30 — плюс 33. Исторический максимум в этот день был достигнут также в 1973 году, он составил плюс 31 градус.
По данным синоптиков, в среду антициклон переместится на акваторию Охотского моря и запустит новую порцию холода. На восточном побережье появятся очаги тумана. Жара постепенно спадет.