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МакГоверн: Киев идёт ко дну, настало время мирной сделки

МакГоверн уточнил, что Украина была «очень расстроена» результатами саммита НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Украина «идёт ко дну», заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Рэй МакГоверн.

По его словам, худшее, что Вашингтон может для сделать для Киева, — это давать «ложные надежды».

Он также отметил, что украинская сторона была «очень расстроена» результатами саммита Североатлантического альянса.

«Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них ещё один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идёт ко дну. Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу», — сказал МакГоверн.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Он подчеркнул, что настало время для завершения конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время есть хорошие условия для переговоров.

МакГоверн уточнил, что РФ хочет работать с Соединёнными Штатами.

«Очевидно, что РФ хочет работать с США, чтобы получить надёжную сделку, чтобы украинские события не повторились через десять, или даже пять лет. И это очень хорошие новости», — заявил он.

Ранее сообщалось, что аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер призвал Запад дать Украине «спокойно умереть».

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