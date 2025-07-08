МакГоверн: Киев идёт ко дну, настало время мирной сделки

«Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них ещё один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идёт ко дну. Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу», — сказал МакГоверн.