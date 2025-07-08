ВЦИОМ: Более половины россиян считают идеальной полную семью с детьми

Среди традиционных ценностей россиян абсолютным приоритетом остается крепкая семья. Для большинства россиян это полная семья с детьми (57%), где также есть бабушки и дедушки (15%), в которой царят любовь и поддержка (48%) и нет материальных проблем (19%). Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.