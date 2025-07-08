ВЦИОМ: Более половины россиян считают идеальной полную семью с детьми

Среди традиционных ценностей россиян абсолютным приоритетом остается крепкая семья. Для большинства россиян это полная семья с детьми (57%), где также есть бабушки и дедушки (15%), в которой царят любовь и поддержка (48%) и нет материальных проблем (19%). Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
— Большинство россиян сегодня в своих жизненных ориентирах придерживаются той самой модели, которую государство обозначает как традиционные духовно-нравственные ценности. Причем это не формальное согласие, данные показывают, что такие ценности действительно «откликаются» людям, — отметила эксперт аналитического центра Татьяна Смак.
Помимо крепкой семьи, в топ-3 главных ценностей россиян входит историческая память (33%), гордость за страну и право и свободы человека (по 30%). Однако созидательный труд и коллективизм не пользуются столь высокой популярностью.
Почти две трети опрошенных уверены, что нужно следовать традиционным духовно-нравственным ценностям. Особенно сильна эта убежденность среди среднего и старшего поколения. Поколение цифры дорожат понятиями семья, дружба и самореализация.