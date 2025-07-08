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Дожди, грозы и град ожидаются во вторник на Южном Урале

Во вторник, 8 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 74% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, при грозах отдельные порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 8 июля, у Василия, Дионисия, Евфросинии, Константина, Николая, Никона, Петра, Прокопия, Симеона, Февронии, Феодора, Феодоры.

Между прочим, 8 июля 2025 года отмечают день Петра и Февронии. Согласно народным приметам, сегодня не следует жаловаться на мужа или жену посторонним. Дело в том, что из-за этого может заболеть горло.