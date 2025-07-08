Врач раскрыла, сколько кваса безопасно пить человеку

Ранее специалисты уже предупреждали, что магазинный квас часто содержит избыток сахара, подсластителей и консервантов, что может усиливать процессы брожения в желудке, способствовать набору веса и вызывать раздражение слизистой. Кроме того, некачественный или неправильно хранимый квас может привести к пищевым отравлениям, а напиток противопоказан детям до шести лет, людям с гипертонией и диабетом. Натуральный квас при умеренном употреблении, напротив, считается источником витаминов и антиоксидантов.