Церковный праздник 8 июля 2025: традиции, приметы и запреты

Святая Екатерина — одна из самых почитаемых святых в православной традиции. Она была римской дворянкой, которая приняла христианство и стала известной своей мудростью и красотой. Екатерина была мученицей, страдавшей за свою веру, и её жизнь служит примером стойкости и преданности.