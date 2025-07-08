В Иркутской области подвели итоги программы по финансовой грамотности

В Иркутской области прошло заседание координационного совета, посвященное итогам реализации региональной программы повышения финансовой грамотности населения за 2021−2024 годы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, одной из главных тем стало обсуждение планов на новый этап программы.
— Грамотное управление личными финансами формирует основу для благополучия общества. Новая программа на 2025−2030 годы направлена на развитие практических навыков населения в области финансов, чтобы они могли применять знания в реальных жизненных ситуациях, — подчеркнул председатель правительства Константин Зайцев.
По данным министерства финансов региона, в реализации предыдущей программы участвовали 62 организации, включая государственные структуры, муниципалитеты, вузы и банки. В 2024 году прошло более 14,9 тыс. мероприятий, которые охватили около 700 тыс. жителей. Среди новых инициатив — семейный фестиваль «Байкальская территория — территория финансового благополучия», собравший более 6 тысяч участников.
В школах и вузах области с 2017 года внедряются программы по финансовой грамотности. За пять лет обучение прошли около четырех тысяч педагогов. В 2024 году в тематических мероприятиях участвовали почти 400 тысяч студентов и школьников.
В 2025 году создан Региональный центр финансовой грамотности, который координирует работу педагогов и волонтеров. Среди ключевых проектов — «Финансовая среда», конкурсы методических материалов и семейные фестивали.
Участники заседания определили приоритеты дальнейшей работы: борьба телефонным мошенничеством, развитие волонтерского движения и вовлечение взрослого населения в обучение финансовой грамотности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья отдали аферистам почти 110 миллионов за месяц.