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Трамп открестился от приказа остановить поставки оружия Украине: глава США сообщил Зеленскому важную деталь

WSJ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки вооружения Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что не давал указаний Пентагону приостанавливать поставки некоторых видов вооружений Украине, пишет американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Трамп пояснил Зеленскому, что после удара США по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце он распорядился проверить запасы боеприпасов Пентагона. Однако приказа о заморозке поставок оружия Киеву не было, уточнили источники издания. По их словам, президент США показал готовность продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник сообщила журналистам, что временная пауза в военной помощи связана с плановой проверкой Пентагоном всех поставок вооружений, которые США направляют не только Украине, но и другим государствам.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил продолжение американских военных поставок Украине. О количестве оружия для Киева глава США говорить не стал.

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