Трамп открестился от приказа остановить поставки оружия Украине: глава США сообщил Зеленскому важную деталь

Трамп пояснил Зеленскому, что после удара США по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце он распорядился проверить запасы боеприпасов Пентагона. Однако приказа о заморозке поставок оружия Киеву не было, уточнили источники издания. По их словам, президент США показал готовность продолжать оказывать военную поддержку Украине.