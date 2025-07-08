Домохозяйка из Владивостока вступила в кулинарную битву на популярном телеканале

Жительница Владивостока вышла на кулинарный ринг в шоу «Домохозяйки против шефов» (16+). В новом выпуске телепроекта зрители стали свидетелями настоящей гастрономической битвы, в которой любительницы домашней кухни под руководством Ольги Картунковой бросили вызов команде профессиональных поваров во главе с Константином Ивлевым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе канала «Пятница!».
Среди участниц — 37-летняя Инна Бэнда, домохозяйка из Владивостока. Она признаётся, что обожает итальянскую кухню и готова удивлять жюри своими фирменными блюдами.
«Однажды мой брат улетал в Москву, но мы так увлеклись приготовлением и поеданием лазаньи, что опоздали на самолет», — вспоминает Инна.
Напомним, ранее в кулинарном шоу заявил о себе шеф-повар с 10-летним стажем Денис Чернов из Владивостока.