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Берёзовскому району края назначили нового прокурора

В Красноярском крае на должность прокурора Берёзовского района назначен старший советник юстиции Андрей Егоров.

Источник: РИА "Новости"

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.

Егорову 43 года. Он окончил юрфак КГУ по заочной форме. На службу в прокуратуру края был принят в ноябре 2003 года следователем прокуратуры Кировского района Красноярска. В дальнейшем занимал должности следователя прокуратуры Свердловского района Красноярска, старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ, зампрокурора Кировского района Красноярска, прокурора Партизанского района, Рыбинского межрайонного прокурора Красноярского края.

С учетом специфики Берёзовского района и особого внимания к нему со стороны надзорного ведомства и.о прокурора края Артём Шибаков обозначил Андрею Егорову круг приоритетных задач, направленных на продолжение декриминализации территории, повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного прокурорского вмешательства.

Также прокуроры встретились с жителями. Они пожаловались на перебои в энергоснабжении СНТ «Маганское», качество питьевой воды в Берёзовке и нарушение законодательства в сфере ЖКХ. По принятым обращениям организованы проверки, прокуратура обещает добиваться восстановления прав каждого заявителя.