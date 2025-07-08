Берёзовскому району края назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.
Егорову 43 года. Он окончил юрфак КГУ по заочной форме. На службу в прокуратуру края был принят в ноябре 2003 года следователем прокуратуры Кировского района Красноярска. В дальнейшем занимал должности следователя прокуратуры Свердловского района Красноярска, старшего следователя отдела по расследованию убийств и бандитизма, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ, зампрокурора Кировского района Красноярска, прокурора Партизанского района, Рыбинского межрайонного прокурора Красноярского края.
С учетом специфики Берёзовского района и особого внимания к нему со стороны надзорного ведомства и.о прокурора края Артём Шибаков обозначил Андрею Егорову круг приоритетных задач, направленных на продолжение декриминализации территории, повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного прокурорского вмешательства.
Также прокуроры встретились с жителями. Они пожаловались на перебои в энергоснабжении СНТ «Маганское», качество питьевой воды в Берёзовке и нарушение законодательства в сфере ЖКХ. По принятым обращениям организованы проверки, прокуратура обещает добиваться восстановления прав каждого заявителя.