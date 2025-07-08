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Омичи не получат компенсации за нанесенный ураганом урон

Для этого в мэрии порекомендовали обращаться в суд.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска не будет в досудебном порядке компенсировать жителям Омска ущерб имуществу и здоровью, нанесенный ураганом на муниципальных территория: в скверах, тротуарах и на городских дорогах. Механизм не предусмотрен законодательством.

Как пояснили в администрации Омска «Городу55», для получения компенсации пострадавшим можно обратиться в суд. Также можно подать официальное обращение на сайте администрации или на Госуслугах. Кроме того, по конкретным вопросам, связанным с зелеными насаждениями, звонки принимает отдел озеленения департамента городского хозяйства по телефону 78−78−96.

Напомним, мощный ураган прошелся по Омску 4 июля. Ветер валил деревья, сносил остановки, также в городе обрушились несколько балконов. Под обломками одного из них пострадала пенсионерка.