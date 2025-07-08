Омичи не получат компенсации за нанесенный ураганом урон

Как пояснили в администрации Омска «Городу55», для получения компенсации пострадавшим можно обратиться в суд. Также можно подать официальное обращение на сайте администрации или на Госуслугах. Кроме того, по конкретным вопросам, связанным с зелеными насаждениями, звонки принимает отдел озеленения департамента городского хозяйства по телефону 78−78−96.