В Минтрансе высказались о гибели уволенного Старовойта: что сказали о бывшем начальнике

Днем того же дня стало известно о гибели чиновника. Он, по предварительной версии следствия, покончил с собой в Одинцовском городском округе. Как выяснил сайт KP.RU, погибшего обнаружили в кустах, в нескольких метрах от его машины Tesla Model X, около 15 часов дня. Авто стояло на парковке парка имени Малевича у деревни Раздоры — недалеко от дома экс-министра.