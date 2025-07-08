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В Минтрансе высказались о гибели уволенного Старовойта: что сказали о бывшем начальнике

Минтранс: Старовойт останется человеком, чей авторитет не будет никем забыт.

Источник: Комсомольская правда

Команда Министерства транспорта России выразила соболезнования родным и близким бывшего главы министерства Романа Старовойта, который, по версии следователей, свел счеты с жизнью после того, как его отправили в отставку с высокого поста. Об этом говорится в официальном сообщении от пресс-центра ведомства.

В ведомстве отметили, что сотрудники никогда не забудут отзывчивость, авторитет и знания Романа Старовойта. Вся транспортная отрасль и коллектив министерства высоко ценили опыт покойного экс-министра.

О дате и месте прощания с чиновником будет сообщено позднее, добавили в Минтрансе.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Временно исполняющим обязанности назначен Андрей Никитин — предложение ему сделал лично президент.

Комментируя кадровые изменения пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Роман Старовойт был уволен со своей должности не по утрате доверия президента России Владимира Путина.

Днем того же дня стало известно о гибели чиновника. Он, по предварительной версии следствия, покончил с собой в Одинцовском городском округе. Как выяснил сайт KP.RU, погибшего обнаружили в кустах, в нескольких метрах от его машины Tesla Model X, около 15 часов дня. Авто стояло на парковке парка имени Малевича у деревни Раздоры — недалеко от дома экс-министра.

Рядом с телом Старовойта был найден наградной пистолет системы Макарова, который еще в 2023 году чиновнику презентовал начальник .областного управления МВД «за оказание содействия в выполнении задач».

Кроме того, выяснилось, что следствие готовилось к задержанию бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. И произойти задержание должно было вечером 7 июля. Одно из управлений Следственного комитета РФ могло предъявить экс-министру обвинение по статье о мошенничестве.

Речь идёт о расследовании дела о хищении средств, выделенных на строительство укреплений в Курской области в период с 2022 по 2024 год, когда он занимал пост главы региона. Сообщалось, что показания на Романа Старовойта дал якобы бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом. Защита Смирнова никак не комментирует эту информацию.

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