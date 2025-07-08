«Зло съест»: Пожигайло выступил против работы Инстасамки в Общественной палате

В Общественной палате России высказались о недопустимости дальнейшего участия певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, в заседаниях. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комиссии по демографии Павел Пожигайло.
— Заигрывание со злом приведет к тому, что зло вас съест. Представления, что нужно помириться с Инстасамкой и сразу все станет хорошо, не так просты. Мы сами станем Инстасамкой, — заявил он изданию «Абзац».
Государственный деятель выразил обеспокоенность возможным сотрудничеством с певицей в сфере защиты прав детей. Пожигайло считает, что ее участие может нанести им вред.
Проводя параллель с русской литературой, он отметил, что попытки «заигрывания с темными силами» часто приводят к негативным последствиям для самих «игроков». По этой причине он против участия артистки в обсуждениях, которые касаются философских, метафизических, идеологических и нравственных вопросов.
В РФ намерены разработать закон, направленный на запрет эксплуатации детей в видеоблогинге. С такой инициативой выступила Инстасамка. 5 июля она прибыла в Общественную палату России, где собирается заняться вопросами безопасности детей в интернете, а также защитой их прав.