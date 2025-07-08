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Праздник в честь семьи, любви и верности прошел в Красноярске с участием краевых депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Культурно-историческом центре на территории Свято-Успенского монастыря прошел теплый и душевный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля. В этот день по всей стране проходят мероприятия, подчеркивающие значимость традиционных семейных ценностей.

Источник: НИА Красноярск

В краевом парламенте чествование семей уже стало доброй традицией. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко и депутаты Вера Оськина, Елена Пензина, Илья Зайцев, Дмитрий Дмитриев и Евгений Петренко.

В этом году на торжество пригласили шесть семей из Красноярского края, каждая из которых — уникальный пример сплоченности и трудолюбия. Их объединяет любовь, взаимное уважение, готовность делиться теплом и заботой, а также стремление воспитать достойное поколение.

На торжестве чествовали:

Семью Чаниевых-Половневых — активных спортсменов и воспитателей будущих чемпионов. Сейчас у пары трое детей.

Семью Баландиных. Отец и сын — участники СВО, а мама и дочери ведут волонтерскую деятельность.

Семью Шевченко, переехавшую из Харькова в Красноярск в 2022 году. Свой дом они покидали во время обстрелов, с мамой-инвалидом и двухлетним ребенком. Машина семьи попадала под пули даже во время прохождения гуманитарных коридоров. В Красноярске они нашли новый дом и поддержку.

Семью Русак-Железкиных, в которой воспитываются пятеро детей, четверо из них — приемные. Родители очень гордятся своими детьми и говорят, что мечтают только об одном: чтобы все были счастливы и выросли хорошими людьми.

Семью Шакуровых, активно участвующих в волонтерском движении «Швейные войска».

Семью Шульгиных — музыкальную династию, известную своими авторскими выступлениямми и участием в конкурсах.

«У всех гостей — своя жизнь, и все счастливы по-своему. У нас уже сложилась добрая традиция собираться, знакомиться. На таких встречах есть возможность узнать опыт других, чему-то научиться. Семья — это ценный ресурс для каждого человека», — отметил спикер Алексей Додатко.

Он также напомнил о мерах поддержки, которые уже реализуются в крае: бесплатное питание для школьников из многодетных семей, беззаявительный формат предоставления соцуслуг, для детей из многодетных и малообеспеченных семей появилась возможность бесплатно посещать краевые спортивные учреждения.

«Сегодня государственная политика направлена не только на социальную поддержку — важна и информационная, просветительская работа. Необходимо формировать и поддерживать образ успешной семьи», — обратился к участникам праздника Додатко.

К мероприятию были подготовлены видеоролики о каждой семье, которые гости смогли посмотреть и обсудить. Депутаты краевого парламента поделились личными историями о семье, воспитании, службе, традициях и важности активного образа жизни.

В завершение праздника участникам вручили Благодарности председателя Законодательного Собрания края и памятные подарки.