Праздник в честь семьи, любви и верности прошел в Красноярске с участием краевых депутатов

Семью Шевченко, переехавшую из Харькова в Красноярск в 2022 году. Свой дом они покидали во время обстрелов, с мамой-инвалидом и двухлетним ребенком. Машина семьи попадала под пули даже во время прохождения гуманитарных коридоров. В Красноярске они нашли новый дом и поддержку.