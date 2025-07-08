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Как гулять с ребёнком в жару и не получить тепловой удар

Педиатр назвал безопасное время для прогулок с ребенком в жару.

Источник: РИА "Новости"

Педиатр Евгений Тимаков рассказал о правилах прогулок с маленькими детьми в жаркую погоду.

По его словам, детей до трёх лет лучше выводить на улицу строго до 10 утра или после 16:00, когда температура становится менее опасной. При этом гулять следует только в тени, не забывая о защите от насекомых.

При этом одежда должна быть лёгкой и дышащей, а коляска — хорошо проветриваемой. Обязательно нужно брать с собой воду. Продолжительность прогулки не должна превышать 1,5 часа.

А родителям нужно внимательно следить за состоянием ребёнка. Если ребенок потеет, на коже высыпали красные пятна, а дыхание стало учащенным, пора возвращаться домой. Это — признаки перегрева.

Тимаков подчеркнул, что тепловой удар у детей развивается стремительно — всего за три-пять минут. Первые тревожные признаки — необычная капризность, сонливость или внезапная агрессия.

В таких случаях нужно немедленно перенести ребёнка в прохладу, умыть и дать воды комнатной температуры.

Если жара за окном кажется слишком опасной, педиатр советует остаться дома, но только если работает кондиционер и есть постоянный приток свежего воздуха.

Главное, чтобы ребёнок не находился в душном помещении, где температура приближается к уличной, передает мнение доктора RT.