На Амуре в Хабаровском крае началась горбушёвая путина

Напомним, накануне комиссия увеличила квоту на добычу горбуши в море. Прогнозируемые объёмы добычи этого вида лосося в подзоне Приморье (Татарский пролив и Японское море) в 2025 году увеличились на 16400 тонн (с 13600 тонн до 30000 тонн), в том числе в Хабаровском крае на 8400 тонн (с 6600 тонн до 15000 тонн).