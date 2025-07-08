На Амуре в Хабаровском крае началась горбушёвая путина

В Хабаровске на совещании комиссии по вылову анадромных видов рыб определили сроки начала лососевой путины на Амуре — в частности горбуши, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так со вторника, 8 июля, разрешен промышленный и любительский лов в Николаевском районе, с завтрашнего дня — в Ульчском районе вплоть до Тырского сельского поселения. Также разрешен лов в Амурском лимане.
Напомним, накануне комиссия увеличила квоту на добычу горбуши в море. Прогнозируемые объёмы добычи этого вида лосося в подзоне Приморье (Татарский пролив и Японское море) в 2025 году увеличились на 16400 тонн (с 13600 тонн до 30000 тонн), в том числе в Хабаровском крае на 8400 тонн (с 6600 тонн до 15000 тонн).