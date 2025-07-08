Президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе: ему не понравились последние слова лидера США

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично осудил вмешательство США во внутреннюю политику государства, адресовав свои слова американскому президенту Дональду Трампу.
«Защита демократии — это дело бразильцев. Мы — суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо», — следует из официального заявления, опубликованном на его портале.
Президент Бразилии особо отметил, что страна обладает стабильной и самостоятельной системой государственного управления, где все институты власти функционируют эффективно и независимо. «Никто не может быть выше закона. Особенно те, кто посягают на свободу и правовое государство», — сказал бразильский глава.
Напомним, что президент США резко осудил судебное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав его «политической расправой» и призвав немедленно прекратить давление.
«Бразилия поступает ужасно в отношении бывшего президента Жаира Болсонару. Я наблюдал — как и весь мир — как они год за годом не делают ничего, кроме как преследуют его! Он ни в чем не виноват, кроме того, что боролся за народ», — написал тогда Трамп в соцсети Truth Social.
При этом Трамп охарактеризовал Болсонару как харизматичного патриота, пользующегося народной поддержкой, и осудил судебное преследование, подчеркнув, что истинным арбитром в демократическом обществе должны быть только выборы и воля избирателей.
Напомним, что бразильские власти наложили запрет на занятие Болсонару государственных должностей до 2030 года, обвинив его в организации массовых беспорядков в Бразилиа в январе 2023 года.
Несмотря на это, экс-президент продолжает активную политическую деятельность — в июне он провел в Сан-Паулу масштабный митинг с участием более 12 тыс. сторонников, требуя снятия всех ограничений и допуска к президентским выборам 2026 года.
Накануне президент Бразилии предупредил, что страны БРИКС готовы принять зеркальные ответные меры в случае введения США пошлин за поддержку объединения. Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро президент Бразилии заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходимо активизировать прямые переговоры между всеми сторонами.