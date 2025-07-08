Президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе: ему не понравились последние слова лидера США

«Бразилия поступает ужасно в отношении бывшего президента Жаира Болсонару. Я наблюдал — как и весь мир — как они год за годом не делают ничего, кроме как преследуют его! Он ни в чем не виноват, кроме того, что боролся за народ», — написал тогда Трамп в соцсети Truth Social.