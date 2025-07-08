Эксперт Раевский назвал самое уязвимое умное устройство

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский назвал самое уязвимое и доступное для мошенников умное устройство.
Как отметил Раевский в беседе с aif.ru, в процессе эксплуатации в устройствах появляются уязвимости, которые производитель не торопится устранять. Брешами, конечно же, могут воспользоваться мошенники, внедрив в гаджеты специальное зловредное ПО для сбора информации.
«Самое уязвимое устройство то, в котором есть видеокамера и микрофон. На первое место здесь можно поставить смартфон», — сказал Раевский.
Для того чтобы избежать возможных последствий, эксперт рекомендует следить за обновлениями программного обеспечения, которые выпускает производитель, и вовремя, собственно, производить обновление.
«Поэтому, если для функционирования умного устройства его не обязательно подключать к интернету и камере, то лучше этого не делать. Например, холодильнику или роботу-пылесосу, думаю, точно не нужна камера. И если в инструкции написано, что нужно подключить устройство к интернету, то надо десять раз подумать, нужно вам это делать или нет», — подытожил Раевский.
Ранее Раевский рассказал aif.ru, что делать пользователям, чтобы пресечь возможную слежку через умные устройства.