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Эксперт Раевский назвал самое уязвимое умное устройство

Самое уязвимое устройство — то, в котором есть видеокамера и микрофон, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский назвал самое уязвимое и доступное для мошенников умное устройство.

Как отметил Раевский в беседе с aif.ru, в процессе эксплуатации в устройствах появляются уязвимости, которые производитель не торопится устранять. Брешами, конечно же, могут воспользоваться мошенники, внедрив в гаджеты специальное зловредное ПО для сбора информации.

«Самое уязвимое устройство то, в котором есть видеокамера и микрофон. На первое место здесь можно поставить смартфон», — сказал Раевский.

Для того чтобы избежать возможных последствий, эксперт рекомендует следить за обновлениями программного обеспечения, которые выпускает производитель, и вовремя, собственно, производить обновление.

«Поэтому, если для функционирования умного устройства его не обязательно подключать к интернету и камере, то лучше этого не делать. Например, холодильнику или роботу-пылесосу, думаю, точно не нужна камера. И если в инструкции написано, что нужно подключить устройство к интернету, то надо десять раз подумать, нужно вам это делать или нет», — подытожил Раевский.

Ранее Раевский рассказал aif.ru, что делать пользователям, чтобы пресечь возможную слежку через умные устройства.