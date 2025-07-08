Эксперт Раевский назвал самое уязвимое умное устройство

«Поэтому, если для функционирования умного устройства его не обязательно подключать к интернету и камере, то лучше этого не делать. Например, холодильнику или роботу-пылесосу, думаю, точно не нужна камера. И если в инструкции написано, что нужно подключить устройство к интернету, то надо десять раз подумать, нужно вам это делать или нет», — подытожил Раевский.