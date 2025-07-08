Игорь Кобзев встретился с представителями Ассоциации советов отцов Иркутской области

Губернатор Иркутской области провёл встречу с представителями Ассоциации советов отцов Иркутской области в преддверии Дня любви, семьи и верности. Обсудили вопросы поддержки семей, деятельности общественной организации, образования, ЖКХ, спорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) губернатора Иркутской области.
Основной задачей ассоциации является решение вопросов, ссвязанных с поддержкой семей, поэтому на встрече с отцами Игорь Кобзев обсудил проблемы семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, одной из семей требуются материалы для восстановления дома после пожара. Профильные министерства обещали помочь.
В этом году отцовскому общественному движению в Приангарье исполнилось 15 лет. Первые Советы отцов появились в Иркутске, Усолье-Сибирском, Братске, Усольском районев 2008 году. Ассоциация советов отцов была созданна в сентябре 2020 года и стала координатором всей отцовской общественной деятельности в регионе. Сейчас в неё входят 28 муниципальных Советов отцов Приангарья и их будет становиться больше.
В 2020 году в регионе был утверждён День отца, а в 2021 году указом президента утвержден День отца в России. Этот праздник страна отмечает в третье воскресенье октября.
В 2022 году появилась награда для многодетных отцов Иркутской области — почетный знак «Отцовская доблесть». Есть и другие меры, направленные на поддержку института отцовства.
На встрече хор отцов выступил с небольшим концертом. Губернатор предложил отцам выступить перед выпускниками школ на следующем Губернаторском балу.
Многие отцы пришли на встречу с детьми. Игорь Кобзев отвечал на вопросы детей и рассказал, как выбирал свое будущее.
«Папа хотел, чтобы я стал строителем, мама — химиком. Но я послушал своего учителя начальной военной подготовки и поступил в военное училище. Отец всегда говорил: “Принял решение — не отступай”. Вот так и я ответил на вопрос о выборе профессии: каждый должен сделать свой выбор сам, принять решение и не отступать», — рассказал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что 8 июля в День любви, семьи и верности в Иркутской области будет зарегистрировано почти 140 браков. Праздник в этом году выпадает на вторник, и для буднего дня это большое количество церемоний. Об этом рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов на пресс-конференции, которая прошла в преддверии праздника.