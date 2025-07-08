Игорь Кобзев встретился с представителями Ассоциации советов отцов Иркутской области

«Папа хотел, чтобы я стал строителем, мама — химиком. Но я послушал своего учителя начальной военной подготовки и поступил в военное училище. Отец всегда говорил: “Принял решение — не отступай”. Вот так и я ответил на вопрос о выборе профессии: каждый должен сделать свой выбор сам, принять решение и не отступать», — рассказал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.