Генерал Липовой: армия РФ готовится взять Сумы в котел

Российские военные приблизились к городской черте Сум, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«На Сумском направлении наши штурмовые подразделения приблизились непосредственно к городской черте. Практически весь город визуально наблюдают, и огневой контакт может достать в любую точку города», — отметил он.
По словам военного эксперта, сейчас идет перегруппировка для дальнейшего наступления.
«Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы», — объяснил Липовой.
Ранее издание The Economist сообщило, что российские войска вплотную приблизились к установлению контроля над городом Сумы.