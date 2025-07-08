Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой: армия РФ готовится взять Сумы в котел

Огневой контакт может достать в любую точку города.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные приблизились к городской черте Сум, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«На Сумском направлении наши штурмовые подразделения приблизились непосредственно к городской черте. Практически весь город визуально наблюдают, и огневой контакт может достать в любую точку города», — отметил он.

По словам военного эксперта, сейчас идет перегруппировка для дальнейшего наступления.

«Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы», — объяснил Липовой.

Ранее издание The Economist сообщило, что российские войска вплотную приблизились к установлению контроля над городом Сумы.