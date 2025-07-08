Трещина заднего прохода: лечение и профилактика

Трещина заднего прохода — болезненная проблема, которая требует внимательного и своевременного лечения. Чтобы выбрать недорогие и эффективные средства для терапии, важно учитывать как устранение боли, так и ускорение заживления поврежденной кожи, рассказал «Вечерней Москве» хирург, эндоскопист сети клиник «Семейная» Ираклий Гогохия.
Чем лечить.
Прежде всего перед началом лечения рекомендуется проконсультироваться с проктологом, чтобы подтвердить диагноз и исключить другие заболевания. Важно соблюдать правила гигиены: область трещины нужно тщательно, но деликатно очищать теплой водой, избегать агрессивного мыла и ароматических средств, которые могут раздражать.
Для лечения отлично подойдут доступные препараты, способствующие уменьшению воспаления, обезболиванию и восстановлению тканей, например облепиховое масло — натуральное средство, обладающее противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Наносить его нужно чистыми пальцами или ватной палочкой тонким слоем на область трещины два-три раза в день, лучше после гигиенических процедур. Не нужно смывать средство, оно создает защитную пленку и питает кожу.
Пантенол в виде мази или крема хорошо увлажняет кожу и стимулирует ее восстановление. Применять его нужно после очищения и сушки кожи, тонким слоем нанося на пораженное место два раза в день. Средство увлажняет ткани и стимулирует регенерацию.
Кроме того, можно использовать «Левомеколь» — мазь с антибактериальным эффектом, которая предотвращает заражение раны и способствует ее скорейшему закрытию. Использовать мазь нужно при признаках воспаления или риске инфицирования. Нужно нанести небольшое количество на трещину один-два раза в день, предпочтительно после вечерней гигиены. При наличии боли рекомендуется предварительно обезболить область с помощью свечей.
Свечи с ихтиолом или облепихой помогают снизить боль и уменьшить воспаление изнутри, облегчая процесс выздоровления. Свечи вводят ректально согласно инструкции: обычно один-два раза в день. Перед введением рекомендуется опорожнить кишечник и провести туалет области.
Важно помнить, что мази с гидрокортизоном применяются только по назначению врача, так как мощное противовоспалительное действие может привести к побочным эффектам при неправильном использовании.
Поддержать лечение помогут теплые сидячие ванночки с отварами ромашки или календулы, которые улучшают кровообращение в области трещины и способствуют снятию воспаления. Эту процедуру можно делать один-два раза в день по 10−15 минут. Вода должна быть теплой, комфортной температуры, не горячей, чтобы не раздражать кожу. После ванночки нужно аккуратно промокнуть зону мягким полотенцем.
Для увлажнения и защиты кожи можно использовать медицинский вазелин, который предотвращает трение и дополнительное раздражение. Средство нужно нанести тонким слоем для создания защитной пленки и увлажнения, особенно при сухой или раздраженной коже.
Для лечения трещины заднего прохода важно правильно применять каждое средство, чтобы обеспечить максимальный эффект и избежать осложнений.
Питание.
Не менее важна диета: питание с достаточным количеством клетчатки и большим объемом жидкости способствует мягкому стулу и предотвращает запоры, что снижает нагрузку на поврежденную поверхность и ускоряет ее заживление.
Кроме того, избегайте длительного сидения и чрезмерных физических нагрузок в период обострения, чтобы дать организму возможность восстановиться.
Несколько простых рекомендаций по питанию и физической активности, которые помогут ускорить заживление трещины и предотвратить ее повторное образование.
Увеличьте потребление клетчатки.
Включайте в рацион больше овощей (морковь, капуста, брокколи), фруктов (яблоки, груши, ягоды) и цельнозерновых продуктов (овсянка, ржаной хлеб).
Пейте достаточно жидкости.
Минимум полтора-два литра воды в день, чтобы облегчить прохождение стула и предотвратить запоры.
Избегайте острых, соленых, жареных и копченых блюд.
А также откажитесь от крепкого кофе и алкоголя, которые могут раздражать кишечник и ухудшать состояние.
Ешьте небольшими порциями четыре-пять раз в день, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
Физическая активность.
Регулярные, но умеренные прогулки по 20−30 минут в день помогают улучшить перистальтику кишечника и избежать застоя. Избегайте тяжелых физических нагрузок и длительного сидения, особенно в период обострения. Простые домашние упражнения для мягкой растяжки и укрепления мышц тазового дна помогут улучшить кровоснабжение и тонус. Если работа сидячая, старайтесь делать небольшие перерывы каждые час-полтора для движения.
При соблюдении простых рекомендаций по лечению, гигиене подкрепленных соблюдением диеты и режимом физической активности трещина обычно заживает в течение одной-двух недель. Если же симптомы сохраняются долго, проявляются кровотечения или сильная боль, следует незамедлительно обратиться к специалисту.
Главное — аккуратность, внимательное отношение к своему здоровью, правильный уход и обязательный учет индивидуальной непереносимости вышеперечисленных препаратов.
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