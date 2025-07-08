Трещина заднего прохода: лечение и профилактика

Кроме того, можно использовать «Левомеколь» — мазь с антибактериальным эффектом, которая предотвращает заражение раны и способствует ее скорейшему закрытию. Использовать мазь нужно при признаках воспаления или риске инфицирования. Нужно нанести небольшое количество на трещину один-два раза в день, предпочтительно после вечерней гигиены. При наличии боли рекомендуется предварительно обезболить область с помощью свечей.