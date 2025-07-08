Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июля

Удачный день у Рыб, но забот будет больше, чем вы ожидали. Важно не паниковать и избегать хаоса в делах. Тем, кто заранее составит план действий и будет следовать ему, будет легче. Во второй половине дня могут прийти неожиданные предложения. Не спешите соглашаться на них, пока не обдумаете их тщательно, взвесьте риски, передает «Российская газета».