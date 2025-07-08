В Будапеште расклеяли плакаты о том, что венгры против вступления Украины в ЕС

Плакаты, на которых отражены результаты опроса жителей Венгрии о принятии Украины в Европейский союз, согласно которым около двух миллионов граждан, или 95 процентов опрошенных, высказались против, расклеяли на улицах Будапешта.
На них изображены люди с флагами Венгрии, которые выстроились в форме креста, и подпись: «Мы показали, что у нас есть мнение. Два миллиона “нет” — членству Украины в Евросоюзе», передает корреспондент РИА Новости.
Опрос о приеме Украины в ЕС проходил с середины апреля до середины июня. Перед началом саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил результаты опроса, согласно которым 2,168 миллиона респондентов из 2,278 миллиона высказались против евроинтеграции Украины.
Он заявил, что такие результаты помогут ему увереннее отстаивать позицию страны в Брюсселе.
5 июля Виктор Орбан высказался, что украинский президент Владимир Зеленский пытается принудить Венгрию отказаться от использования энергоресурсов из России. По его словам, главу Украины не волнуют финансовые последствия такого шага для венгерского народа.