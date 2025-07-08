Минобороны требует с «Воентелекома» более полмиллиарда рублей

Следствие считает, что Арсланов и его бывший подчиненный генерал-майор Александр Оглоблин заключали госконтракты с «Воентелекомом» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенным ценам, что привело к хищению 1,6 млрд рублей. По данным следствия, Арсланов также обвиняется в вымогательстве взятки и махинациях при поставках радиостанций для Вооруженных сил РФ.