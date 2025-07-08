На форуме Народного фронта подвели итоги трёхлетней работы по помощи бойцам СВО

Глава государства подчеркнул, что цифры красноречиво говорят за себя. За три года люди отдали на помощь бойцам 54,5 млрд. рублей. На эти деньги, в том числе были закуплены и переданы на передовую оборудование, техника, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое-многое другое, отметил Путин.