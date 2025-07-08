На форуме Народного фронта подвели итоги трёхлетней работы по помощи бойцам СВО

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялся форум Народного фронта «Всё для победы!», на котором были подведены итоги трёх лет работы по помощи бойцам спецоперации.
По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, новые силы для развития и роста организации даёт доверие российского президента. Руководитель добавил, что сервисом регулярной поддержки уже воспользовались тысячи людей, а общественный интерес к помощи участникам специальной военной операции остаётся высоким.
Кроме того, Михаил Кузнецов пообещал, что оперативное решение всех возникающих проблем у российских бойцов на передовой и передача им всего необходимого будет постоянно продолжаться.
Напомним, в работе форума принял участие и российский президент Владимир Путин. Он отметил, что с момента основания в 2011 году, Народный фронт стал опорой государства. А когда страна столкнулась с прямой угрозой — взял на себя непростую ношу помощи фронту.
Глава государства подчеркнул, что цифры красноречиво говорят за себя. За три года люди отдали на помощь бойцам 54,5 млрд. рублей. На эти деньги, в том числе были закуплены и переданы на передовую оборудование, техника, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое-многое другое, отметил Путин.
Форум «Народного фронта» собрал волонтеров со всей страны, в том числе из Донбасса, в котором продолжаются боевые действия. Так, в Москву приехала и делегация из Горловки. Группу представителей Донецкой Народной Республики на форуме «Все для Победы!» возглавил руководитель регионального исполкома Общественного движения «Народный фронт» Сергей Самохин.
Ранее «Народный фронт» представил приложение «Радар», который поможет гражданам узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках. Если пользователь приложения заметит подозрительные объекты … он может просто открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать, что он увидел, и нажать кнопку «Сообщить».
Кроме того, Народный фронт организовал фотовыставку «Время в лицах», которая открылась в Ростове-на-Дону. Она рассказывает о судьбах участников Специальной военной операции и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.